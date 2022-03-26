Страны ЕС возмутились неблагодарностью Зеленского

Зеленский оценил помощь стран по пятибальной шкале Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Члены Евросоюза возмутились речью президента Украины Владимира Зеленского, когда тот начал оценивать помощь каждой из стран ЕС по пятибальной шкале. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленский оценил помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, судя по его комментариям, Франция заработала «четыре с минусом», Греция, Германия и Португалия получили «удовлетворительно», а «самую большую провокацию» Зеленский устроил правительству Венгрии, передает РИА «Новости» выдержку из материала FAZ.

Кроме того, согласно информации, переведенной ИноТВ, Зеленскому выпал шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета, однако он его упустил. Вместо этого своей речью он настроил лидеров некоторых стран против себя и Украины.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию за то, что страна не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружие, а также не разрешает его транзит через свою территорию. Помимо этого, он обвинил Венгрию в отказе поддержать антироссийские санкции в области энергетики.

НАТО вообще отказались помогать Зеленскому в спецоперации РФ на Украине. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель аргументировал это тем, что такая помощь может привести к Третьей мировой войне.

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