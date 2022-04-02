Зеленский усомнился в желании США помогать Украине

Зеленский усомнился в искренности помощи Киеву со стороны США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева возникает сомнение в готовности США помогать стране. Он отметил отказ США от поставок военных самолетов и ракет.

«Хоть и верю в президента [США Джо] Байдена, но пока не добился от США поставок Украине ракет и самолетов. Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все», — заявил он телеканалу Fox News.

Украинский лидер отметил, что неспособность действовать быстро ставит под сомнение, что США хотят помочь Украине. «Я не хочу верить, что некоторые наши партнеры играют с нами в игры», — подытожил он.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд ранее заявила, что президент США Джо Байден не намерен принимать такие решения о помощи Киеву, которые привели бы к прямому военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.