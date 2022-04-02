В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций в РФ

Депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами санкций на территории Российской Федерации. Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже говорил о том, что Турция не будет вводить антироссийские санкции. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.
Депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами санкций на территории Российской Федерации. Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже говорил о том, что Турция не будет вводить антироссийские санкции. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.