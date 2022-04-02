В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций в РФ

03 апреля 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

В ГД внесут поправки о наказании за исполнение санкций на территории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами санкций на территории Российской Федерации. Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже говорил о том, что Турция не будет вводить антироссийские санкции. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесут 4 апреля. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами санкций на территории Российской Федерации. Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже говорил о том, что Турция не будет вводить антироссийские санкции. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти.