03 апреля 2022
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В Чебаркуле простились с военными, погибшими на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Семьям погибших будет оказана необходимая помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Чебаркуле (Челябинская область) 4 марта простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации РФ на Украине. О похоронах ефрейтора Сергея Губайдуллина и сержанта Романа Завьялова сообщили в администрации города.

«В Чебаркуле простились с Завьяловым Романом Владимировичем и Губайдуллиным Сергеем Юрьевичем, погибшими при выполнении служебного долга в спецоперации на территории Украины. Глава Чебаркульского городского округа и администрация города выражают искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит исключительно освободительный характер и призвана прекратить войну в Донбассе. По данным Министерства обороны РФ, российские войска организуют гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины, тогда как националисты используют жителей в качестве живых щитов.

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В Чебаркуле (Челябинская область) 4 марта простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации РФ на Украине. О похоронах ефрейтора Сергея Губайдуллина и сержанта Романа Завьялова сообщили в администрации города. «В Чебаркуле простились с Завьяловым Романом Владимировичем и Губайдуллиным Сергеем Юрьевичем, погибшими при выполнении служебного долга в спецоперации на территории Украины. Глава Чебаркульского городского округа и администрация города выражают искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля. Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит исключительно освободительный характер и призвана прекратить войну в Донбассе. По данным Министерства обороны РФ, российские войска организуют гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины, тогда как националисты используют жителей в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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