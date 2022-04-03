В Чебаркуле простились с военными, погибшими на Украине

В Чебаркуле (Челябинская область) 4 марта простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации РФ на Украине. О похоронах ефрейтора Сергея Губайдуллина и сержанта Романа Завьялова сообщили в администрации города.
«В Чебаркуле простились с Завьяловым Романом Владимировичем и Губайдуллиным Сергеем Юрьевичем, погибшими при выполнении служебного долга в спецоперации на территории Украины. Глава Чебаркульского городского округа и администрация города выражают искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит исключительно освободительный характер и призвана прекратить войну в Донбассе. По данным Министерства обороны РФ, российские войска организуют гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины, тогда как националисты используют жителей в качестве живых щитов.
В Чебаркуле (Челябинская область) 4 марта простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации РФ на Украине. О похоронах ефрейтора Сергея Губайдуллина и сержанта Романа Завьялова сообщили в администрации города. «В Чебаркуле простились с Завьяловым Романом Владимировичем и Губайдуллиным Сергеем Юрьевичем, погибшими при выполнении служебного долга в спецоперации на территории Украины. Глава Чебаркульского городского округа и администрация города выражают искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля. Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит исключительно освободительный характер и призвана прекратить войну в Донбассе. По данным Министерства обороны РФ, российские войска организуют гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины, тогда как националисты используют жителей в качестве живых щитов.