Российская и украинская сторона провели обмен пленными гражданами обеих стран. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Россия и Украина провели обмен в формате 86 на 86 человек. Обмен четырех сотрудников Росатома, остающихся на Украине, сорвался в последний момент», — цитирует ТАСС Татьяну Москалькову.
Ранее омбудсмен заявляла, что российские военные, освобожденные из украинского плена, первое время не могли говорить, передает Nation News. Причиной тому стал пережитый ими ужас, дополняет «Федеральное агентство новостей».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. В ООН уже призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ.
Российская и украинская сторона провели обмен пленными гражданами обеих стран. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Россия и Украина провели обмен в формате 86 на 86 человек. Обмен четырех сотрудников Росатома, остающихся на Украине, сорвался в последний момент», — цитирует ТАСС Татьяну Москалькову. Ранее омбудсмен заявляла, что российские военные, освобожденные из украинского плена, первое время не могли говорить, передает Nation News. Причиной тому стал пережитый ими ужас, дополняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. В ООН уже призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ.