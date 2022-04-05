05 апреля 2022

Пермяки высмеяли мэра в соцсетях за внезапный обед в школе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, общепит, еда, обед, питание, школьное питание
Глава Березников лично попробовал обед школьников Фото:

Жители Березников высмеяли в соцсетях главу города Константина Светлакова, который решил нанести внезапный визит в одну из школ, чтобы лично проверить там качество питания. На своей странице во «ВКонтакте» Светлаков сообщил, что попробовал школьный обед и остался доволен.

«Пообедал в столовой школы №8. Приехал без предупреждения, чтобы проконтролировать качество школьного питания. Приобрел комплексный обед, который был в меню учащихся 1-4 классов: салат из свеклы, рассольник, картофельная запеканка, напиток из шиповника. Отобедав, оценил на твердую „четверку“», — написал Светлаков.

При этом глава города признался, что ситуация с ростом цен на продукты вызывает у него озабоченность. По словам Светлакова, он поручил своим коллегам совместно с минобразования Пермского края «проработать вопрос сохранения качественного питания» в детсадах и школах. Однако горожане критично отнеслись к спонтанной проверке мэра школы. В паблике «Березники online» они оставляют комментарии, в которых высказывают предположение, что визит был заранее согласован с руководством школы, а питание в большей части школ и детсадов, на самом деле, оставляет желать лучшего.

Константину Светлакову понравился обед в школьной столовой
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Горожане считают, что визит мэра в школу был заранее подготовлен
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Наблюдательные березниковцы заметили, что мэра в школе явно ждали
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Пользователи соцсетей также предложили Константину Светлакову отобедать в детских садах Березников
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Жители Березников высмеяли в соцсетях главу города Константина Светлакова, который решил нанести внезапный визит в одну из школ, чтобы лично проверить там качество питания. На своей странице во «ВКонтакте» Светлаков сообщил, что попробовал школьный обед и остался доволен. «Пообедал в столовой школы №8. Приехал без предупреждения, чтобы проконтролировать качество школьного питания. Приобрел комплексный обед, который был в меню учащихся 1-4 классов: салат из свеклы, рассольник, картофельная запеканка, напиток из шиповника. Отобедав, оценил на твердую „четверку“», — написал Светлаков. При этом глава города признался, что ситуация с ростом цен на продукты вызывает у него озабоченность. По словам Светлакова, он поручил своим коллегам совместно с минобразования Пермского края «проработать вопрос сохранения качественного питания» в детсадах и школах. Однако горожане критично отнеслись к спонтанной проверке мэра школы. В паблике «Березники online» они оставляют комментарии, в которых высказывают предположение, что визит был заранее согласован с руководством школы, а питание в большей части школ и детсадов, на самом деле, оставляет желать лучшего.
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