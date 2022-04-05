Евросоюз определился с новыми санкциями против россиян 05 апреля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 + ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, поверив в провокацию ВСУ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России из-за провокации Вооруженных сил Украины в Буче. Перечень ограничений представлен на официальном сайте Евросоюза. Ввиду новых санкций ЕС постановляет: запретить импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год;

ввести новые запреты на импорт цемента, морепродуктов и спиртных напитков из России на сумму 5,5 млрд евро;

ввести полный запрет транзакций с четырьмя «ключевыми российскими банками», включая ВТБ;

ввести точечные запреты на экспорт в Россию на сумму 10 млрд евро, в частности в области полупроводников, квантовых компьютеров и транспортного оборудования;

запретить российским судам доступ к портам Евросоюза, за исключением судов, перевозящих предметы первой необходимости (сельскохозяйственные и продовольственные товары, гуманитарная помощь, энергетика);

ввести запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов;

запретить участие российских компаний в государственных закупках в странах ЕС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз намерен сократить импорт российских нефти и угля на фоне провокации в Буче. По сведениям Минобороны, украинские радикалы сняли в городе Буче фейковое видео, на котором демонстрируются трупы мирных жителей, якобы убитых российскими военными. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала РФ спецоперации по по защите Донбасса. По словам президента России Владмира Путина, антироссийские ограничения, продолжающиеся еще с 2000-х годов призывают к «дискриминации всего, что связано с Россией». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России из-за провокации Вооруженных сил Украины в Буче. Перечень ограничений представлен на официальном сайте Евросоюза. Ввиду новых санкций ЕС постановляет: Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз намерен сократить импорт российских нефти и угля на фоне провокации в Буче. По сведениям Минобороны, украинские радикалы сняли в городе Буче фейковое видео, на котором демонстрируются трупы мирных жителей, якобы убитых российскими военными. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала РФ спецоперации по по защите Донбасса. По словам президента России Владмира Путина, антироссийские ограничения, продолжающиеся еще с 2000-х годов призывают к «дискриминации всего, что связано с Россией». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям