США отправили на Украину 100 дронов-камикадзе

Пентагон заявил, что на освоение дронов уйдет около двух дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки отправили на Украину порядка сотни беспилотников-камикадзе Switchblade. Об этом доложил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade… мы уже отправили из наших запасов», — сказал Кирби, передает РИА «Новости». Он добавил, что летательные аппараты такого типа либо уже имеются в распоряжении киевского режима, либо направляются на Украину. По его словам, для освоения беспилотников понадобится около двух дней. Джон Кирби сообщил, что американские военные учат управлять дронами небольшую группу украинских военных, которые с прошлой осени проходят переподготовку в США.

Ранее в Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.