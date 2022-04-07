Девелоперы Екатеринбурга поставили на «стоп» новые стройки

Застройщики следят за тем, как активно банки выдают ипотечные кредиты Фото: Илья Московец © URA.RU

Девелоперы, работающие в Екатеринбурге, откладывают выход на стройплощадку по новым проектам из-за экономической ситуации в стране, связанной со спецоперацией РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал владелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский.

«Никто новые стройки пока не начинает. Все смотрят, как банки дают ипотеку. Если банки будут многим отказывать в кредитах, стройки будут останавливать пачками — покупать это жилье будет некому», — сказал девелопер.

По его словам, застройщики сейчас выполняют подготовительные работы по будущим проектам: покупают землю, проектируют, готовят документы, в том числе получают разрешение на строительство. Все они не требуют значительных затрат. А выходить на стройплощадку компании не спешат. По мнению Гавриловского, достаточный спрос на недвижимость будет в том случае, если ставка по ипотеке будет снижена с нынешних 12% до 9%.

«Я думаю, нужна ставка по ипотеке 9%, чтобы стройка жила. И очень надеюсь, что в федеральном минстрое нас в этом поддержат. Льготная ипотека — это был единственный способ поддерживать отрасль, и сейчас перед правительством дилемма: как не прикончить стройку, но сделать это без больших затрат», — добавил бизнесмен.

Публично застройщики не подтверждают перенос сроков новых проектов. Редакция URA.RU опросила 13 строительных компаний, работающих в Екатеринбурге. В 11 из них заявили, что никак не пересматривают планы из-за начатой в Украине спецоперации и обвала рубля и начинают новые стройки в срок. Это PRINZIP, УГМК-Застройщик, ЛСР-Урал, Синара-Девелопмент, РСГ-Академическое, Брусника, Атомстройкомплекс, Маяк, Ривьера Инвест, Атлас Девелопмент, Икар (застройщик «второго Академического» вблизи микрорайона Солнечный). В компаниях «Форум-групп» и «Астон» не ответили на вопрос. Между тем, с сайта компании «Форум-групп» удалили информацию об одном из проектов, который планировали начать в марте 2022 года.

Войска РФ 24 февраля начали спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз, США, Великобритания, Япония и Канада ввели санкции в отношении России, а западные компании стали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии». В первый день спецоперации обвалился курс рубля. 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%.

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