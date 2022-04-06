Из Екатеринбурга ушла половина иностранных предприятий

Предприятия, которые уходят из ТЦ, продолжают платить за аренду, но в будущем их места могут быть заняты российскими брендами Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

С начала марта работу в Екатеринбурге приостановили 37 из 80 предприятий с иностранным участием. Об этом журналистам рассказал начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

«Из 80 предприятий с иностранным участием, которые мы мониторим, 37 пока нам заявили, что [приостанавливают деятельность]. <…> Это, как правило, торговля — группа Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius), H&M. „Патра“, принадлежащая Heineken, не стала останавливаться (ранее об этом писало URA.RU — прим. ред.)», — цитирует Прядеина корреспондент URA.RU.

Также Прядеин допустил, что на смену брендам, работавшим в ТЦ Екатеринбурга, придут местные компании — например, Ushatava. Также простаивающие площади в будущем могут быть перепрофилированы под сферу услуг, общепит, добавил чиновник.

Как писало URA.RU, зарубежные компании начали покидать российский рынок после того, как западные страны ввели санкции против РФ в ответ на спецоперацию «по демилитаризации и денацификации Украины». Среди тех, кто приостановил работу в России, числятся не только магазины Inditex и H&M, но и, например, Uniqlo, Nike, Adidas, а также Puma. В некоторых российских городах также закрылись филиалы Mango и магазины компании LPP Group (Mohito, Cropp, House, Sinsay и Reserved).