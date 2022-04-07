Челябинские фармацевты назвали, чем заменить «Виагру»

«Виагру» из Америки могут потеснить российские препараты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Популярный препарат для повышения мужской силы «Виагра» вскоре может исчезнуть с прилавков городских аптек из-за ужесточения санкций. Челябинские фармацевты сообщили URA.RU, что американскую «Виагру» можно заменить аналогами других производителей.

«Выпускает „Виагру“ крупнейший американской концерн Pfizer. Сегодня этот препарат есть в наличии во всех крупных челябинских аптеках, но из-за санкций все может резко поменяться. Помимо „Виагры“ на рынке присутствуют аналогичные препараты для лечения эректильной дисфункции. Это корейский препарат „Уденафил“ (Зидена), пакистанская „Верона“, российские препараты „Дапоксетин“ и „Тадалофил“», — сообщили URA.RU представители аптечного бизнеса на условиях анонимности.

Челябинские фармацевты отмечают, что применение «Виагры» должно осуществляться строго по предписанию лечащего врача. Подобные препараты могут вызывать побочные эффекты — головную боль, приток крови к коже лица и температуру.

Цена на американскую «Виагру» от Pfizer, согласно данным «Аптека.ру» на 8 апреля, составляет 8 тыс. 826 рублей за упаковку, которая содержит 12 таблеток по 100 мг и стоимость одной таблетки составляет около 735 рублей. В челябинских аптеках стоимость упаковки дженерика «Виагры» из Франции составляет около 2 тыс. 900 рублей.

Система маркировки «Честный ЗНАК» в период с июля 2021 года по январь 2022 года зафиксировала существенное увеличение покупок препаратов, повышающих потенцию. Наибольшей популярностью у россиян пользуются «Виагра». Спрос на этот препарат увеличился на 29-30%. В 2021 году компания Pfizer на территории России заработала 52,8 млрд рублей.

В конце марта фармацевтический концерн Pfizer сообщил о приостановке новых клинических испытаний в России, тем самым лишив онкобольных россиян получить шанс на выздоровление. О прекращении поставок лекарств Pfizer пока не заявлял, но 15 мая Госдума РФ планирует принять ответный законопроект на санкции, который содержит предложения о запрете на поставку лекарств из США.

Жители России начали скупать лекарства на фоне санкций из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В Минздраве и Минпромторге заявили, что в России нет дефицита лекарств. Также федеральные власти вносят изменения в законы, чтобы избежать перебоев с лекарственными с препаратами.

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