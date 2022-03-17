Иностранные фармкомпании переносят испытания препаратов за пределы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Иностранные фармацевтические компании Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD отказываются проводить в России клинические исследования своих препаратов. Также о переносе испытаний на альтернативные площадки заявила компания Pfizer, которая за 2021 год на территории России заработала 52,8 млрд рублей.

«Крупные международные фармацевтические компании не будут проводить новые клинические исследования своих препаратов в России. Соответствующие заявления на своих глобальных сайтах сделали компании Pfizer, Lilly, AbbVie. Pfizer, продажи которой в России за 2021 год составили 52,8 млрд рублей, будет переносить все текущие клинические испытания на альтернативные площадки за пределами нашей страны», — передают «Ведомости».

Ранее URA.RU сообщало, что четыре ассоциации фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ) просят правительство и Госдуму упростить процедуру ввоза медикаментов в гражданский оборот. Как сообщили читатели URA.RU, жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства. В Миндзраве заявили, что в России сформировали большие запасы лекарств.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Представитель российских фармпроизводителей ранее описывал, какие вопросы теперь стоят перед их сообществом. Кроме того, 1 марта в России изменились правила продажи лекарств в аптеках.

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