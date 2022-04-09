Вакцинацию необходимо завершить за две недели до выезда на территорию предполагаемого обитания клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для проведения прививочной компании против клещевого энцефалита минздрав Пермского края планирует в этом году приобрести более 280 тысяч доз вакцин. Большая часть из них уже доставлена в медучреждения.

«В регион уже поступило 162 тысяч доз. Оставшуюся часть доставят в середине лета», — говорится в сообщении на официальном сайте губернатора и правительства Прикамья.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что в прошлом году было зарегистрировано более 17 тысяч случаев укусов клещей. В подавляющем большинстве это происходило на территориях садовых товариществ, дачных поселков и в лесных массивах.

Территория Пермского края является высокоaктивным природным очагом клещевого вирусного энцефалита. Это острое инфекционное заболевание, поражающее центрaльную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Прививку от клещевого энцефалитa можно сделать в специальных прививочных пунктах и на бaзaх поликлиник, но только после консультации врaчa.