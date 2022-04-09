09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пермский край начал закупать вакцину против клещевого энцефалита

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Вакцинацию необходимо завершить за две недели до выезда на территорию предполагаемого обитания клещей Фото:

Для проведения прививочной компании против клещевого энцефалита минздрав Пермского края планирует в этом году приобрести более 280 тысяч доз вакцин. Большая часть из них уже доставлена в медучреждения.

«В регион уже поступило 162 тысяч доз. Оставшуюся часть доставят в середине лета», — говорится в сообщении на официальном сайте губернатора и правительства Прикамья.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что в прошлом году было зарегистрировано более 17 тысяч случаев укусов клещей. В подавляющем большинстве это происходило на территориях садовых товариществ, дачных поселков и в лесных массивах.

Территория Пермского края является высокоaктивным природным очагом клещевого вирусного энцефалита. Это острое инфекционное заболевание, поражающее центрaльную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Прививку от клещевого энцефалитa можно сделать в специальных прививочных пунктах и на бaзaх поликлиник, но только после консультации врaчa.

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Для проведения прививочной компании против клещевого энцефалита минздрав Пермского края планирует в этом году приобрести более 280 тысяч доз вакцин. Большая часть из них уже доставлена в медучреждения. «В регион уже поступило 162 тысяч доз. Оставшуюся часть доставят в середине лета», — говорится в сообщении на официальном сайте губернатора и правительства Прикамья. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что в прошлом году было зарегистрировано более 17 тысяч случаев укусов клещей. В подавляющем большинстве это происходило на территориях садовых товариществ, дачных поселков и в лесных массивах. Территория Пермского края является высокоaктивным природным очагом клещевого вирусного энцефалита. Это острое инфекционное заболевание, поражающее центрaльную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Прививку от клещевого энцефалитa можно сделать в специальных прививочных пунктах и на бaзaх поликлиник, но только после консультации врaчa.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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