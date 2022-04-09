Сильнее всего подорожали овощи, бананы и сахар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Продукты в пермских магазинах подорожали за месяц на 6,8%. Сильнее всего выросли в цене овощи, бананы и сахар. Такие данные URA.RU получило в Пермьстате.

«Увеличение цен зафиксировано практически на все виды продовольственных товаров. Исключением стало мясо индейки, подешевевшее на 0,8% и мед пчелиный натуральный, снизивший цену на 1,6%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сильнее всего подорожали в марте овощи. На 60% вырос в цене репчатый лук, на 49,7% — капуста белокочанная свежая, на 40,6% — морковь и на 33,2% — свежие помидоры. Подешевели только свежие огурцы — на 24,3%. Фрукты в среднем подорожали на 17,2%, наибольший рост цен зафиксирован на бананы — в 1,3 раза. Подешевели только лимоны — на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Отдельно стоит отметить цену на сахар-песок. За март он подорожал на 55,4%. На этот товар сложился ажиотажный спрос, из-за чего в магазинах временно наблюдались перебои с сахаром. На 8-9% подорожали крупы и макаронные изделия, на 4-6% выросли в цене хлеб, рыба и морепродукты, яйца, «молочка», мясо, птица и алкоголь. Меньше всего — на 2-4% выросли в цене масло сливочное, масло подсолнечное и безалкогольные напитки.

Рост цен затронул и общественное питание. В кафе, столовых и ресторанах цены на блюда выросли на 3,6%. Сами рестораторы заявляли, что продукты у поставщиков подорожали. Особенно заметно вырос в цене лосось.

Все это связано с ситуацией в экономике. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.

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