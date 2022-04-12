ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»* в Подмосковье

12 апреля 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

У задержанного изъяли холодное оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ задержала в Солнечногорском районе Московской области сторонника «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) — уроженца Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации „Правый сектор“», — сообщили в ФСБ, передает ТАСС. В солнечногорском лесу у него изъяли холодное оружие и зажигательные устройства, которые он мог использовать для диверсий, уточнили в ведомстве. Он служил в составе ВСУ с 2017 по 2019 годы, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне Львовской области под руководством инструкторов из США, Великобритании и Канады. У него есть три украинские госнаграды за участие в боевых действиях в Донбассе. В 2019 году он получил украинское гражданство, а в конце января 2022 года приехал в РФ, пишет RT. * Запрещенная в России экстремистская организация. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

ФСБ задержала в Солнечногорском районе Московской области сторонника «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) — уроженца Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации „Правый сектор“», — сообщили в ФСБ, передает ТАСС. В солнечногорском лесу у него изъяли холодное оружие и зажигательные устройства, которые он мог использовать для диверсий, уточнили в ведомстве. Он служил в составе ВСУ с 2017 по 2019 годы, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне Львовской области под руководством инструкторов из США, Великобритании и Канады. У него есть три украинские госнаграды за участие в боевых действиях в Донбассе. В 2019 году он получил украинское гражданство, а в конце января 2022 года приехал в РФ, пишет RT.