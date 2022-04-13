В Челябинской области провели отстрел опасных кабанов

Численность кабана снижена во всех муниципалитетах региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области путем отстрела снизили численность диких кабанов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, таким образом пытаются предотвратить занос африканской чумы свиней.

«На Южном Урале достигнут поставленный правительством РФ показатель. Численность дикого кабана снижена до показателя плотности популяции не более 0,25 особи на 1000 га во всех муниципальных образованиях», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что в большинстве районов области показатель численности диких кабанов составляет 0,1 особи на 1000 га. Несмотря на это, ситуация с африканской чумой свиней остается сложной. До сих пор по данному заболеванию на территории региона действуют карантинные ограничения в Коркинском муниципальном районе и Копейском городском округе.

Ранее в управлении Россельхознадзора по Свердловской области приняли решение изъять у фермеров зараженных африканской чумой свиней, и сжечь. Это делается для предотвращения распространения болезни, и заражения другого скота ферм.