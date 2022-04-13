Команда F1 отказалась вернуть «Уралкалию» спонсорские деньги

«Уралкалий» требовал от «Хаас» возврата более 21 миллиона долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Команда «Формулы-1» «Хаас» (Haas) отказалась возвращать своему бывшему спонсору, ПАО «Уралкалий», спонсорские деньги. Калийная компания требовала возврата средств после отказа «Хаас» от спонсорства.

«В отказе сказано, что контракт позволяет команде разорвать отношения в одностороннем порядке в случае, если спонсор нанесет „Хаас“ вред, вовлечет в скандал, приведет к осмеянию, испортит публичную репутацию и нарушит благоприятный имидж марки», -приводит официальный ответ команды портал Motorsport.com. Команда «Формулы-1» также не собирается выплачивать своему бывшему гонщику Никите Мазепину зарплату за работу на предсезонных тестах 2022 года.

«Уралкалий» являлся титульным спонсором «Хаас». Ранее стало известно, что команда приняла решение разорвать соглашение с калийным гигантом из-за начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

В ответ на это «Уралкалий» заявил, что «Хаас» обязана вернуть 21,6 млн долларов (в том числе, понесенные убытки за отказ от спонсорства). Он также не исключил обращения в суд. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России санкции.