Свердловские врачи стали удалять рак с минимальные кровопотерями

После проведение операции у пациента не бывает осложнений в виде грыж и нагноений Фото: СОКБ №1

Врачи отделения абдоминальной онкологии и хирургии Свердловской областной клинической больницы №1 начали выполнять панкреатогастродуоденальные резекции малоинвазивным методом. Данная операция является единственным эффективным методом лечения пациентов с злокачественными опухолями поджелудочной железы, желчного протока или двенадцатиперстной кишки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Это сложное хирургическое вмешательство. Его проведение малоинвазивным методом стало возможным благодаря новому видеолапароскопическому комплексу с 4K-разрешением, который был приобретен для хирургов СОКБ №1 за 24 миллиона рублей. Выполнение подобных операций стало возможным в том числе благодаря новому аппарату CUSA, позволяющему выполнять частичное удаление органов с минимальными кровопотерями», — сказано в сообщении.

Восстановление пациента после такого вмешательства происходит быстрее, так как повреждается гораздо меньше тканей передней стенки живота. «Для проведения операции требуется шесть проколов и один небольшой разрез, через который извлекается удаленный органокомплекс. После проведение операции у пациента не бывает осложнений в виде грыж и нагноений», — отметил завотделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов.

CUSA Clarity — это новое поколение ультразвуковых деструкторов для быстрого, безопасного удаления опухолей и проведения диссекции тканей. Только система CUSA обладает четырьмя уникальными технологиями, которые позволяют быстро и эффективно провести хирургическую процедуру.

Ранее URA.RU писало, что в России хирурги-онкологи центра Блохина начали применять 3D-принтер при лечении рака. Они создавали с его помощью протез грудины и трансплантировали больным. Протез изготавливают из титанового сплава. Процедуру выполняют бесплатно по полису ОМС. С 2022 года Минздрав РФ должен разрешить массовое тиражирование этого способа.

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