Пушков раскрыл значение Байдена на посту президента США

16 апреля 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Президентство Джо Байдена не может считаться успешным, заявил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Об этом заявил от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале. «Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа. Но само его президентство не может считаться успешным и вдохновляющим», — написал Алексей Пушков, комментируя рекордно снизившийся рейтинг американского президента. Ранее сообщалось, что рейтинг Джо Байдена упал ниже, чем у Дональда Трампа в аналогичный период срока. Политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявил, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Также американский лидер стал часто попадать в конфузные ситуации, что заставляет начать сомневаться в его умственных способностях. Например, 15 апреля он не смог найти выход со сцены и потерялся в пространстве после своего выступления. Бывший врач Белого дома назвал умственное здоровье Байдена «угрозой национальной безопасности», передает телеканал 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент США Джо Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Об этом заявил от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале. «Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа. Но само его президентство не может считаться успешным и вдохновляющим», — написал Алексей Пушков, комментируя рекордно снизившийся рейтинг американского президента. Ранее сообщалось, что рейтинг Джо Байдена упал ниже, чем у Дональда Трампа в аналогичный период срока. Политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявил, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Также американский лидер стал часто попадать в конфузные ситуации, что заставляет начать сомневаться в его умственных способностях. Например, 15 апреля он не смог найти выход со сцены и потерялся в пространстве после своего выступления. Бывший врач Белого дома назвал умственное здоровье Байдена «угрозой национальной безопасности», передает телеканал 360.