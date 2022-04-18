18 апреля 2022

Пермяк, пропавший три месяца назад, найден погибшим

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Акция «Свеча Памяти». Курган, полиция, наряд полиции
Полиция и волонтеры искали мужчину с середины января Фото:

В Пермском крае найден погибшим 49-летний Александр Курочкин, пропавший в январе этого года. Информация опубликована на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Курочкин Александр Григорьевич, 49 лет: найден, погиб», — говорится в сообщении поисковиков. 15 января мужчина приехал из Красновишерска в Соликамск, с тех пор на связь он не выходил.

Ранее погибшим был обнаружен 33-летний житель Перми, которого родные и волонтеры искали три месяца. Сообщалось, что пермяк пропал по пути с работы домой.

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В Пермском крае найден погибшим 49-летний Александр Курочкин, пропавший в январе этого года. Информация опубликована на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Курочкин Александр Григорьевич, 49 лет: найден, погиб», — говорится в сообщении поисковиков. 15 января мужчина приехал из Красновишерска в Соликамск, с тех пор на связь он не выходил. Ранее погибшим был обнаружен 33-летний житель Перми, которого родные и волонтеры искали три месяца. Сообщалось, что пермяк пропал по пути с работы домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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