Пермяк, пропавший три месяца назад, найден погибшим

Полиция и волонтеры искали мужчину с середины января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае найден погибшим 49-летний Александр Курочкин, пропавший в январе этого года. Информация опубликована на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Курочкин Александр Григорьевич, 49 лет: найден, погиб», — говорится в сообщении поисковиков. 15 января мужчина приехал из Красновишерска в Соликамск, с тех пор на связь он не выходил.

Ранее погибшим был обнаружен 33-летний житель Перми, которого родные и волонтеры искали три месяца. Сообщалось, что пермяк пропал по пути с работы домой.