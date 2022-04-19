В автомагазинах Екатеринбурга нашли способ обойти санкции

Импортное масло теперь ввозят в Екатеринбург через Турцию Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за трудностей с поставкой импортных расходных материалов для обслуживания автомобилей, владельцы свердловских автомагазинов начали ввозить в Екатеринбург импортное моторное масло Motul из Франции через Турцию.

«В начале [марта] поставки совсем прекратились. Потом пришлось договариваться и ввозить масло Motul через Турцию», — рассказал совладелец сертифицированного магазина Motul Даниил Кондратенко. Он уточнил, что цены на такую продукцию растут не только из-за скачков курсов валют, но и из-за сложностей с логистикой.

Ранее Кондратенко рассказал, что официальные запчасти для европейских автомобилей можно заменить более дешевыми аналогами. Он уточнил, что существуют заводы, которые производят запчасти для крупных концернов. Помимо заказов для автогигантов они выбрасывают такие запчасти на рынок, которые стоят дешевле, потому что на них нет эмблемы брендов.

Трудности с поставками в российские города связаны с западными санкциями, в частности, с запретом на международные авиаперелеты. После начала специальной операции РФ на Украине, страны Евросоюза запретили российским авиасуднам пересекать их воздушное пространство. В ответ на это Росавиация объявила запрет на полеты над российской территорией для недружественных стран.