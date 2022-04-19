В Челябинской области снизился коллективный иммунитет от COVID

Чтобы предотвратить новую вспышку COVID, специалисты рекомендуют ревакцинацию
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Челябинской области снизился коллективный иммунитет. На данный момент он составляет 48,7%. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве.
«Коллективный иммунитет в регионе снизился и на данный момент составляет 48,7%. Через месяц специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве.
В минздраве отметили, что связано это с тем, что жители региона стали меньше вакцинироваться. Чтобы это предотвратить, специалисты настоятельно рекомендуют сделать ревакцинацию.
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