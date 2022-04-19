19 апреля 2022

В Челябинской области снизился коллективный иммунитет от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый вакцинальный пункт в КРК Мегаполис. Челябинск, прививка, медицина, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
Чтобы предотвратить новую вспышку COVID, специалисты рекомендуют ревакцинацию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области снизился коллективный иммунитет. На данный момент он составляет 48,7%. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве.

«Коллективный иммунитет в регионе снизился и на данный момент составляет 48,7%. Через месяц специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве.

В минздраве отметили, что связано это с тем, что жители региона стали меньше вакцинироваться. Чтобы это предотвратить, специалисты настоятельно рекомендуют сделать ревакцинацию.

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В Челябинской области снизился коллективный иммунитет. На данный момент он составляет 48,7%. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. «Коллективный иммунитет в регионе снизился и на данный момент составляет 48,7%. Через месяц специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве. В минздраве отметили, что связано это с тем, что жители региона стали меньше вакцинироваться. Чтобы это предотвратить, специалисты настоятельно рекомендуют сделать ревакцинацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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