Психиатр назвал одну из главных опасностей после COVID

При ухудшении состояния после перенесенного коронавируса нужно обратиться к специалисту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После того, как человек перенес коронавирусную инфекцию, у него может появиться бессонница. О неврологических проблемах рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

«Бессонница — это тоже одно из проявлений тревожно-депрессивных расстройств после перенесенного ковида. И это тоже далеко не безобидное явление», — сказал Костюк в интервью РИА «Новости».

Специалист отметил, что этот симптом далеко не безобиден, поэтому в случае его проявления нужно обратиться к специалисту, пишет Life . Ранее о приходе возрастных болезней из-за перенесенной коронавирусной инфекции и молодых людей и граждан зрелого возраста в разговоре с URA.RU предупреждал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Кроме того, одним из редких проявлений постковидного синдрома является «слоновая болезнь». Заболевания возникают вследствие поражения COVID-19 лимфатической системы. Однако лимфостаз или элефантиаз — это достаточно редкое осложнение.