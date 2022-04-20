Психиатр назвал одну из главных опасностей после COVID

После того, как человек перенес коронавирусную инфекцию, у него может появиться бессонница. О неврологических проблемах рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
«Бессонница — это тоже одно из проявлений тревожно-депрессивных расстройств после перенесенного ковида. И это тоже далеко не безобидное явление», — сказал Костюк в интервью РИА «Новости».
Специалист отметил, что этот симптом далеко не безобиден, поэтому в случае его проявления нужно обратиться к специалисту, пишет Life. Ранее о приходе возрастных болезней из-за перенесенной коронавирусной инфекции и молодых людей и граждан зрелого возраста в разговоре с URA.RU предупреждал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Кроме того, одним из редких проявлений постковидного синдрома является «слоновая болезнь». Заболевания возникают вследствие поражения COVID-19 лимфатической системы. Однако лимфостаз или элефантиаз — это достаточно редкое осложнение.
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После того, как человек перенес коронавирусную инфекцию, у него может появиться бессонница. О неврологических проблемах рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. «Бессонница — это тоже одно из проявлений тревожно-депрессивных расстройств после перенесенного ковида. И это тоже далеко не безобидное явление», — сказал Костюк в интервью РИА «Новости». Специалист отметил, что этот симптом далеко не безобиден, поэтому в случае его проявления нужно обратиться к специалисту, пишет Life. Ранее о приходе возрастных болезней из-за перенесенной коронавирусной инфекции и молодых людей и граждан зрелого возраста в разговоре с URA.RU предупреждал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. Кроме того, одним из редких проявлений постковидного синдрома является «слоновая болезнь». Заболевания возникают вследствие поражения COVID-19 лимфатической системы. Однако лимфостаз или элефантиаз — это достаточно редкое осложнение.