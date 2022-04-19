Трое челябинцев досрочно сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стобалльники сдавали математику и литературу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области трое участников государственной итоговой аттестации досрочно сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«Экзамены досрочного периода прошли в штатном режиме с 21 марта по 18 апреля. В области по результатам экзаменов есть стобалльные работы: два участника из Челябинска написали ЕГЭ по профильной математике на высший балл, также одна работа по русскому языку участницы из Карабаша оценена на 100 баллов», — заявил Андрей Барабас, директор ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования».

В досрочном периоде приняли участие 198 человек: выпускники текущего года — 11, выпускники прошлых лет — 155, обучающиеся СПО (средний уровень профессионального образования) — 20, иностранные граждане — 12. Для проведения экзаменов были задействованы два пункта проведения экзаменов (ППЭ), расположенных в Челябинском и Магнитогорском городских округах.

Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. На участие в нем зарегистрировались 15 тысяч выпускников Челябинской области.

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