Выпускнику челябинской школы не дают сдать ЕГЭ

Директор школы отказал юноше в предоставлении пункта сдачи экзамена (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Снежинске выпускнику местной школы не дают сдать ЕГЭ. Из-за этого молодой человек не может поступить в вуз и выучиться на медика. Об этой истории сообщила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.

«19-летний Елисей рассказал мне о сложной жизненной ситуации, в которой он оказался несколько лет назад и из-за чего страдает по сей день. Проблемы в семье лишили юношу возможности сдать экзамены и поступить в вуз», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Несмотря на трудности молодой человек готовился к сдаче ЕГЭ и планировал поступить в Санкт-Петербургский медицинский университет им. Павлова в 2022 году. Когда он обратился в родную школу в Снежинске, директор отказал в предоставлении пункта сдачи экзамена. Аналогичный отказ Елисей получил и в других образовательных учреждениях Челябинска.

Чтобы помочь молодому человеку получить образование, Лантратова пообещала подготовить обращение в профильные комитеты. Это даст Елисею возможность получить допуск к сдаче единого государственного экзамена в 2022 году.

Ранее Лантратова просила Министерство финансов РФ отменить НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. По ее мнению, эта мера должна поддержать книжную отрасль в условиях санкционного давления на РФ.