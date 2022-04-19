Санкции не повлияют на темпы строительства челябинских дорог

В Челябинской области продолжат наращивать темпы строительства дорог, даже в условиях санкций. Как сообщили в пресс-службе правительства области, для этого есть все необходимое. Ограничения никак не повлияют на работу.
«В 2022 году в Челябинской области темпы строительства дорог снижаться не будут. Регион на 100% обеспечен всем необходимым. В дорожной отрасли минимальная зависимость от импортных составляющих», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
В пресс-службе добавили, что вопросы поставок сырья, комплектующих и обслуживания техники держится на постоянном контроле региональным правительством. В этом году планируется построить или реконструировать 10 километров дорог и отремонтировать более 700 километров.
На строительство дорог в Челябинской области планируют потратить 20 млрд рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, все контракты с подрядчиками уже подписаны. Сейчас ведется работа по подписанию договоров на два года.
Страны Запада ввели санкционные ограничения в адрес России после начала спецоперации на Украине. Таким способом они хотят ослабить экономику страны, повлиять на государственные процессы, ударить по социальной, гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
В Челябинской области продолжат наращивать темпы строительства дорог, даже в условиях санкций. Как сообщили в пресс-службе правительства области, для этого есть все необходимое. Ограничения никак не повлияют на работу. «В 2022 году в Челябинской области темпы строительства дорог снижаться не будут. Регион на 100% обеспечен всем необходимым. В дорожной отрасли минимальная зависимость от импортных составляющих», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе добавили, что вопросы поставок сырья, комплектующих и обслуживания техники держится на постоянном контроле региональным правительством. В этом году планируется построить или реконструировать 10 километров дорог и отремонтировать более 700 километров. На строительство дорог в Челябинской области планируют потратить 20 млрд рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, все контракты с подрядчиками уже подписаны. Сейчас ведется работа по подписанию договоров на два года. Страны Запада ввели санкционные ограничения в адрес России после начала спецоперации на Украине. Таким способом они хотят ослабить экономику страны, повлиять на государственные процессы, ударить по социальной, гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.