Санкции не повлияют на темпы строительства челябинских дорог

Для строительства дорог имеется все необходимое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинской области продолжат наращивать темпы строительства дорог, даже в условиях санкций. Как сообщили в пресс-службе правительства области, для этого есть все необходимое. Ограничения никак не повлияют на работу.

«В 2022 году в Челябинской области темпы строительства дорог снижаться не будут. Регион на 100% обеспечен всем необходимым. В дорожной отрасли минимальная зависимость от импортных составляющих», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе добавили, что вопросы поставок сырья, комплектующих и обслуживания техники держится на постоянном контроле региональным правительством. В этом году планируется построить или реконструировать 10 километров дорог и отремонтировать более 700 километров.

На строительство дорог в Челябинской области планируют потратить 20 млрд рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, все контракты с подрядчиками уже подписаны. Сейчас ведется работа по подписанию договоров на два года.

Страны Запада ввели санкционные ограничения в адрес России после начала спецоперации на Украине. Таким способом они хотят ослабить экономику страны, повлиять на государственные процессы, ударить по социальной, гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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