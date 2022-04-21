По просьбе жены губернатора челябинский вуз создаст спецмашину

Ирина Текслер по достоинству оценила профессионализм челябинских инженеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина попросила инженеров Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработать механизированный погрузчик для ее фонда «Русь». Ученые взялись за просьбу первой леди региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, челябинский погрузчик сможет заменить импортные аналоги.

«Сталкиваемся с ежедневными проблемами по разгрузке продуктов и формированию наборов. Приезжают фуры, и ребята это делают вручную. Давно стоял вопрос о приобретении погрузчиков, которые нам помогут разгружать тонны товаров. Техника производится за рубежом, она дорогостоящая — 40—45 тысяч евро. Сегодня попросила конструкторов ЮУрГУ сделать для нас такую машину», — цитирует Ирину Текслер пресс-служба ЮУрГУ.

Ирина Текслер отметила высокий профессионализм инженеров вуза. А ректор университета Александр Шестаков сообщил, что перед ЮУрГУ стоит важная задача по импортозамещению. По словам главы университета, в настоящее время они получают заказы на разработку различных систем со всей страны.

Ранее в ЮУрГУ научная группа начала разработку технологии по созданию биоразлагаемой пластиковой посуды, которую ранее завозили из-за границы. Рабочая группа уже получила патент на разработку. В Челябинском госуниверситете специалисты также работают сразу над несколькими проектами. Разработки ученых ЧелГУ помогут уменьшить долю импортного оборудования в металлургической отрасли, также ученые работают над созданием российских красок.

В период острых санкционных ограничений, введенных Западом в адрес России после начала спецоперации на Украине, российские предприятия стали испытывать нехватку импортных комплектующих для своих производств. Однако, ускоренными темпами начала развиваться программа импортозамещения. Сегодня большинство российских предприятий перешли на отечественные элементы.

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