СМИ: в Италии подсчитали доходы Зеленского

Владимир Зеленский, по информации СМИ, миллионер Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не является миллиардером, однако его состояние насчитывает примерно 20 миллионов долларов. Такие данные приводит итальянское издание Affaritaliani.

«Владимир Зеленский не входит в список самых богатых людей мира и никогда в него не входил. По данным Forbes Ukraine, активы украинского лидера составляют около 20 миллионов долларов», — пишет газета.

Отмечается также, что состояние политика могло сложиться из 25% акций компании «Квартал 95», производящей комедийные шоу — однако Зеленский после вступления в должность президента отдал акции партнерам. Благодаря выпуску сериала «Слуга народа», где глава Украины играл роль учителя, которого выбрали президентом, он заработал 11 миллионов долларов, сообщает издание.

Активы украинского лидера состоят из недвижимости на 4 миллиона долларов — квартир в центре Киева, двух домов, одного коммерческого объекта и пяти парковочных мест. На банковском счете у президента Украины 2 миллиона долларов, есть 2 автомобиля и драгоценности — на сумму около миллиона долларов США, говорится в статье.

Осенью 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал документ «Досье Пандоры» (Pandora papers). В нем, в частности, приводились материалы расследования о доходах украинского лидера. Во время избирательной кампании он якобы передал свои 25% акций офшорной компании близкому другу, который сейчас работает главным советником президента. Президент Украины подтвердил наличие у него офшорных счетов, однако, по его словам, он не отмывал деньги с их помощью и добросовестно уплачивал налоги.

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