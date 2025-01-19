Российский сапер сообщил об опасности «мяукающих» тумбочек в зоне СВО

Украинские военные начали закладывать в мебель взрывные устройства, снабженные динамиками, которые издают звуки мяуканья для привлечения внимания. Об этом рассказал командир взвода саперов Леонид Отдельнов.
«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — заявил Леонид Отдельнов. Его слова приводит ТАСС.
В Минобороны прокомментировали, что в условиях боевых действий саперы сталкиваются с необходимостью обезвреживания разнообразных мин, включая кассетные боеприпасы и минометные снаряды иностранного производства. Саперы, обнаружив неразорвавшиеся боеприпасы, извлекают их для последующей нейтрализации или применяют метод накладного заряда для уничтожения взрывчатого вещества на месте.
Ранее один из пленных бойцов ВСУ рассказал, что украинские военные минируют пути отступления из Курахово для своих солдат. По его словам, отступающие силы запрашивали выход у командования, но в ответ слышали только «вперед». Об этом писал RT.
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