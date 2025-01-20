Пленный военный доложил о вмешательстве Норвегии в СВО

Пленный Аксенов: Норвегия обучает бывших боевиков нацбатальона «Азов»*
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Обучение боевиков «Азова»* проходит на базе «Чарли» в Норвегии, заявил Аксенов
Обучение боевиков «Азова»* проходит на базе «Чарли» в Норвегии, заявил Аксенов Фото:
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Норвегия обучает 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, в основном состоящую из бывших боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Аксенов.

«Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков нацбатальона „Азов“, — передает слова Аксенова РИА Новости. Он добавил, что сам проходил обучение в Норвегии и рассказал о закрытой базе „Чарли“, где проходили занятия.

На базе обучались 12 человек из 3-й штурмовой бригады. Они занимались отработкой штурма окопов и другими тактическими упражнениями, заключил Аксенов.

*Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.

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Норвегия обучает 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, в основном состоящую из бывших боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Аксенов. «Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков нацбатальона „Азов“, — передает слова Аксенова РИА Новости. Он добавил, что сам проходил обучение в Норвегии и рассказал о закрытой базе „Чарли“, где проходили занятия. На базе обучались 12 человек из 3-й штурмовой бригады. Они занимались отработкой штурма окопов и другими тактическими упражнениями, заключил Аксенов. *Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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