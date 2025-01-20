Пленный военный доложил о вмешательстве Норвегии в СВО

Норвегия обучает 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, в основном состоящую из бывших боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Аксенов.
«Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков нацбатальона „Азов“, — передает слова Аксенова РИА Новости. Он добавил, что сам проходил обучение в Норвегии и рассказал о закрытой базе „Чарли“, где проходили занятия.
На базе обучались 12 человек из 3-й штурмовой бригады. Они занимались отработкой штурма окопов и другими тактическими упражнениями, заключил Аксенов.
*Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.
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