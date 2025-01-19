Российский хоккеист Александр Овечкин является великим хоккеистом. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на масштабном митинге перед своей инаугурацией.
«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин великий игрок, правда?» — сказал Трамп на митинге сторонников в крытом спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena — домашней площадке команды, в которой играет Овечкин.
В Соединенных Штатах состоялись 60-е президентские выборы. Победу на них одержал Дональд Трамп, который получил максимальное количество голосов от избирателей. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что способен разрешить российско-украинский конфликт в течение одних суток. Кроме того, он обещал сократить финансовую поддержку Украины в случае своего избрания.
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