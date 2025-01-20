В Калуге обломки дрона упали на территорию предприятия

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На месте падения БПЛА возникло возгорание, заявил Шапша
На месте падения БПЛА возникло возгорание, заявил Шапша Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Калуге обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что сегодня ночью средства ПВО уничтожили шесть дронов в Калуге и Бабынинском районе.

На месте падения возникло небольшое возгорание, которое было быстро ликвидировано спасательными службами. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, заключил Шапша.

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В Калуге обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. «На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что сегодня ночью средства ПВО уничтожили шесть дронов в Калуге и Бабынинском районе. На месте падения возникло небольшое возгорание, которое было быстро ликвидировано спасательными службами. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, заключил Шапша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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