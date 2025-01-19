19 января 2025

США начали раскачивать ситуацию в Белоруссии перед выборами

Доцент МГИМО Сутырин: США хотят посеять нервозность в Белоруссии перед выборами
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация доклада Андрея Манойло "Вторжение" в "Известиях". Москва, санкции, пропаганда, госдеп сша, манойло андрей, цру, управление сша
США усиливают напряженность в Белоруссии, чтобы уменьшить явку на выборах, заявил доцент МГИМО Вячеслав Сутырин Фото:

Запад начал раскачивать ситуацию в Белоруссии перед президентскими выборами, чтобы посеять в обществе нервозность. Так директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин прокомментировал в интервью URA.RU решение Госдепа США присвоить Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призыв к американцам покинуть страну.

«Это не просто сигнал, а один из элементов расшатывания ситуации. Задача — посеять в обществе нервозность, усилить напряженность с тем, чтобы уменьшить явку на выборах. Это согласуется с тактикой белорусской оппозиции. Она бойкотирует выборы, призывая людей не голосовать, чтобы подточить легитимность действующей власти», — заявил Сутырин.

По его словам, структуры белорусской оппозиции уже прибегали к попыткам диверсий и вербовке людей на территории республики. Такие риски продолжают существовать, добавил эксперт «Валдая».

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Запад начал раскачивать ситуацию в Белоруссии перед президентскими выборами, чтобы посеять в обществе нервозность. Так директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин прокомментировал в интервью URA.RU решение Госдепа США присвоить Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призыв к американцам покинуть страну. «Это не просто сигнал, а один из элементов расшатывания ситуации. Задача — посеять в обществе нервозность, усилить напряженность с тем, чтобы уменьшить явку на выборах. Это согласуется с тактикой белорусской оппозиции. Она бойкотирует выборы, призывая людей не голосовать, чтобы подточить легитимность действующей власти», — заявил Сутырин. По его словам, структуры белорусской оппозиции уже прибегали к попыткам диверсий и вербовке людей на территории республики. Такие риски продолжают существовать, добавил эксперт «Валдая».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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