США начали раскачивать ситуацию в Белоруссии перед выборами

Доцент МГИМО Сутырин: США хотят посеять нервозность в Белоруссии перед выборами

20 января 2025 в 07:30 Размер текста - 17 +

США усиливают напряженность в Белоруссии, чтобы уменьшить явку на выборах, заявил доцент МГИМО Вячеслав Сутырин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад начал раскачивать ситуацию в Белоруссии перед президентскими выборами, чтобы посеять в обществе нервозность. Так директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин прокомментировал в интервью URA.RU решение Госдепа США присвоить Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призыв к американцам покинуть страну. «Это не просто сигнал, а один из элементов расшатывания ситуации. Задача — посеять в обществе нервозность, усилить напряженность с тем, чтобы уменьшить явку на выборах. Это согласуется с тактикой белорусской оппозиции. Она бойкотирует выборы, призывая людей не голосовать, чтобы подточить легитимность действующей власти», — заявил Сутырин. По его словам, структуры белорусской оппозиции уже прибегали к попыткам диверсий и вербовке людей на территории республики. Такие риски продолжают существовать, добавил эксперт «Валдая». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад начал раскачивать ситуацию в Белоруссии перед президентскими выборами, чтобы посеять в обществе нервозность. Так директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин прокомментировал в интервью URA.RU решение Госдепа США присвоить Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призыв к американцам покинуть страну. «Это не просто сигнал, а один из элементов расшатывания ситуации. Задача — посеять в обществе нервозность, усилить напряженность с тем, чтобы уменьшить явку на выборах. Это согласуется с тактикой белорусской оппозиции. Она бойкотирует выборы, призывая людей не голосовать, чтобы подточить легитимность действующей власти», — заявил Сутырин. По его словам, структуры белорусской оппозиции уже прибегали к попыткам диверсий и вербовке людей на территории республики. Такие риски продолжают существовать, добавил эксперт «Валдая».