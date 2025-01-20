ВЦИОМ: более 30% россиян верят, что Трамп поставит точку в СВО

Свыше 30% россиян уверены в том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет завершить конфликт на Украине. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ.
«Респонденты также высказались насчет обещаний Трампа урегулировать конфликт на Украине. Более половины опрошенных не верят, что ему удастся сделать это (51%). 31% выразил противоположное мнение, остальные затруднились ответить», — говорится в результатах опроса, которые приводит «Коммерсант».
Отмечается, что отношение к Трампу в России довольно позитивное, хотя доверие к нему немного пошатнулось по сравнению с первым сроком. 35% респондентов ожидают улучшения отношений между Россией и США, а 45% полагают, что ничего не изменится. При этом наиболее оптимистично к Трампу относится молодежь: 37% «зумеров» и 28% младших «миллениалов».
Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 15 января. Было опрошено 1600 человек.
Дональд Трамп, собираясь стать президентом США, изначально обещал разрешить конфликт на Украине за 24 часа, но теперь установил срок в полгода. По словам экс-советника Трампа Джона Болтона, он заинтересован в быстром решении вопроса. Россия готова к переговорам и возможному прекращению огня, а также обсуждению новых границ. Трампу, который вступит в должность 20 января, может потребоваться 24 недели для разрешения украинского конфликта в Украине, передает «Ридус».
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