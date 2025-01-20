Из солистки Большого и Мариинского театров — в королеву эпатажа: 5 странных выходок Волочковой

Анастасия Волочкова последние годы часто становится героиней скандальных новостей. Так было не всегда, но сегодня уже мало, кто помнит, какой была «белый лебедь» российского балета еще несколько лет назад. URA.RU вспомнило пять странных выходок звезды, на фоне которых она превратилась в королеву эпатажа.
«Роман» с Николаем Басковым
В 2013 году Анастасия Волочкова и Николай Басков вместе отправились отдыхать на Мальдивы. Там «золотой голос России» и заслуженная артистка РФ предались страсти, которая была запечатлена папарацци и стала достоянием общественности. Анастасия купалась в океане топлес и позволила коллеге целовать свою грудь. Позже в интервью «Вечернему шоу Аллы Довлатовой» балерина признавалась, что у них действительно завязался роман с Николаем, который не был пиар-ходом для привлечения внимания к их персонам. Однако эти «отношения» закончились также быстро, как и начались, а вот сомнительные фото до сих пор в Сети.
Без шпагата — никуда
Идеальная растяжка — гордость балерины, но также и прямая обязанность. Однако балерина на пенсии в свои 49 лет не устает демонстрировать общественности, что ее таланты не потеряны. Шпагат Волочкова демонстрировала уже, кажется, абсолютно везде, в разных позах, в одежде и без. В итоге надоевшая растяжка стала именем нарицательным и предметом насмешек со стороны публики, а не поводом для гордости.
Калейдоскоп мужчин
В жизни Анастасии Волочковой была одна большая любовь — олигарх Сулейман Керимов. Пара была вместе три года, балерина могла родить от него ребенка, но случился выкидыш на нервной почве. При этом предприниматель во время отношений с Волочковой был женат и разводиться не собирался. Но предлагал звезде стать его второй женой. Она отказалась. Потом в ее жизни были отношения с Игорем Вдовиным, от которого звезда родила дочь Ариадну, но официально свой союз пара так и не зарегистрировала. А последние годы Волочкова меняет мужчин как перчатки и признается: ей нравится такой образ жизни и внимание сильного пола. В начале года на Мальдивах она отдыхала с коллегой по имени Марчел Абабий, но в беседе с URA.RU опровергла, что у них романтические каникулы, хотя регулярно делилась недвусмысленными совместными фотографиями.
Резкая реакция
Волочкова, как и любой артист, любит внимание к своей персоне. В погоне за ним звезда периодически публикует неоднозначный контент, который вызывает вопросы аудитории. На это подписчики прямо указывают танцовщице, но в ответ от нее получают резкую реакцию. Она обвиняет людей в том, что ей завидуют, поэтому и пытаются выплеснуть свой негатив в ее соцсетях. Однако подписчики не согласны с такой трактовкой их мнений. А подобная реакция от звезды балета вызывает у них оторопь и вопросы.
Подозрения в алкоголизме
Поведение Анастасии в соцсетях и во время несчастных светских выходах, а также на интервью, порой вызывают серьезные вопросы у поклонников. В частности, они подозревают, что Волочкова страдает алкогольной зависимостью. Тревогу забили и телеведущая Лера Кудрявцева, а также адвокат Катя Гордон. Обе заявили, что Волочкова «спивается на всю страну», поэтому ее надо спасать, а не «ржать» над ее заявлениями о том, что ей все завидуют. На это сама звезда молчать не стала и в своем telegram-канале сделала заявление: «Просекко я не пью вовсе и уже давно. Так что „переживающие“ за меня могут успокоиться и заняться собой», — заверила Анастасия.
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