Киев подтвердил прибытие глав Госдепа США и Пентагона на Украину

25 апреля 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен и Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины Государственный секретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Сегодня американцы [Блинкен и Остин] в Киеве. <…> Прямо сейчас. <…> Разговаривают с президентом», — передает слова Алексея Арестовича ТАСС. На украинском телевидении также сообщили о прибытии Блинкена и Остина. У них начались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал «Украина-24». В Госдепе отказались комментировать достоверность этой информации. В Пентагоне тоже ответили, что ничего не могут сообщить по поводу визита своего главы на Украину. Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о запланированном визите Блинкена и Остина в Киев 24 апреля. Однако представители американских ведомств поставили под сомнение его слова, отказавшись комментировать эту информацию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Сегодня американцы [Блинкен и Остин] в Киеве. <…> Прямо сейчас. <…> Разговаривают с президентом», — передает слова Алексея Арестовича ТАСС. На украинском телевидении также сообщили о прибытии Блинкена и Остина. У них начались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал «Украина-24». В Госдепе отказались комментировать достоверность этой информации. В Пентагоне тоже ответили, что ничего не могут сообщить по поводу визита своего главы на Украину. Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о запланированном визите Блинкена и Остина в Киев 24 апреля. Однако представители американских ведомств поставили под сомнение его слова, отказавшись комментировать эту информацию.