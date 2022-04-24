24 апреля 2022

Киев подтвердил прибытие глав Госдепа США и Пентагона на Украину

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
Энтони Блинкен и Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил Алексей Арестович Фото:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Сегодня американцы [Блинкен и Остин] в Киеве. <…> Прямо сейчас. <…> Разговаривают с президентом», — передает слова Алексея Арестовича ТАСС.

На украинском телевидении также сообщили о прибытии Блинкена и Остина. У них начались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал «Украина-24».

В Госдепе отказались комментировать достоверность этой информации. В Пентагоне тоже ответили, что ничего не могут сообщить по поводу визита своего главы на Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о запланированном визите Блинкена и Остина в Киев 24 апреля. Однако представители американских ведомств поставили под сомнение его слова, отказавшись комментировать эту информацию.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Сегодня американцы [Блинкен и Остин] в Киеве. <…> Прямо сейчас. <…> Разговаривают с президентом», — передает слова Алексея Арестовича ТАСС. На украинском телевидении также сообщили о прибытии Блинкена и Остина. У них начались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал «Украина-24». В Госдепе отказались комментировать достоверность этой информации. В Пентагоне тоже ответили, что ничего не могут сообщить по поводу визита своего главы на Украину. Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о запланированном визите Блинкена и Остина в Киев 24 апреля. Однако представители американских ведомств поставили под сомнение его слова, отказавшись комментировать эту информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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