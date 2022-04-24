Доходы от недвижимости в Челябинской области одни из самых низких

Сдавать квартиры в аренду на Южном Урале невыгодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доходы от инвестиций в недвижимость в Челябинской области одни из самых низких в стране. Регион занял 79-е место среди субъектов РФ по среднегодовой доходности вложений за три года.

«Резкий рост процентных ставок в 2022 году и общая неопределенность в экономике ставят под сомнение дальнейший рост цен на недвижимость. Кроме того, прогнозируется очень существенный рост инфляции, поэтому чистая доходность недвижимости в ближайшие несколько лет может оказаться отрицательной», — говорится в исследовании РИА «Новости».

По данным исследований, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в Челябинской области за три года составляет 3,5%, без учета сдачи в аренду -3,5%, то есть отрицательная. Аналогичная ситуация в Оренбургской области, Якутии, Коми, на Ставрополье и в Мордовии.

Для исследования доходности в расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налоги на имущество физлиц. Лидерами рейтинга стали Бурятия и Магаданская область.