Жители девяти стран поддержали спецоперацию на Украине

Среди поддержавших спецоперацию на Украине есть граждане ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители девяти стран получат награду за поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения «Молодежка ОНФ». Иностранцы создали поддерживающие видеоролики, изображения и стихи в рамках проекта «За нами правда», посвященного спецоперации.

«Среди тех, кто приедет в Москву, чтобы лично поучаствовать в награждении — жители Сербии, Бразилии и Мадагаскара. Также в числе победителей: граждане Иордании, Индии, Германии (два человека), Эквадора, Казахстана и Узбекистана», — сообщили на сайте организации. Всего в рамках проекта было создано более 180 тысяч произведений в поддержку спецоперации, отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о запуске интернет-проекта, призванного поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главными целями является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.

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