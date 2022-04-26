Голосование состоится в сентябре (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На довыборах в заксобрание Челябинской области по Троицкому одномандатному округу «Единая Россия» сделает ставку на ректора Южно-Уральского аграрного университета. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. По итогам кампании он должен заменить ушедшего в Госдуму в сентябре 2021 года Владимира Павлова.

«Черепухину согласовали в буквальном смысле слова в последний день подачи документов на праймериз. Больше времени не оставалось. На внутрипартийном голосовании ей будут оппонировать еще четыре женщины», — рассказал URA.RU инсайдер.

«У нас остается еще один день, когда можно заявиться на праймериз. Давайте не будем торопить события и дождемся 27 апреля», — заявил агентству вице-губернатор, первого заместитель секретаря челябинской ЕР Анатолий Векшин.

Светлана Васильевна Черепухина родилась 25 мая 1977 года в поселке Березинский Челябинской области. Она кандидат экономических наук, доцент. В 1999 году окончила Челябинский агроинженерный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством» и работала в вузе на различных должностях. С 2015 года стала проректором по финансовой и экономической работе, а летом 2019 года сменила досрочно ушедшего в отставку руководителя вуза Виктора Литовченко.

Место освободилось после того, как прошлой осенью вице-спикер ЗСО Владимир Павлов ушел в Госдуму по спискам ЕР. Выборы его сменщика должны состояться в сентябре 2022 года. Ранее самым вероятным кандидатом считалась глава областной приемной «Единой России» Марина Поддубная. Под конец срока, позволяющих сдать документы на праймериз, в них пожелали участвовать Дина Янурова, Айгуль Токмурзина, Любовь Кайгородова и Татьяна Захарова. Ранее о намерениях участвовать в кампании заявили URA.RU представители Справедливой России» и «Яблока». Также не исключили такой возможности в областном отделении Российской партии пенсионеров.

Ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина станет главным кандидатом от «Единой России» на довыборах в заксобрание Челябинской области Фото: пресс-служба ЮУрГАУ

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