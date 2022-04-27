Политолог Федорова: Путин послал два сигнала Западу и россиянам

27 апреля 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин успокоил россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей подал два сигнала: внутренний, успокаивающий — гражданам страны, и внешний, жесткий — Западу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила политолог Анна Федорова. «Владимир Путин подал два сигнала: сигнал, обращенный во вне и сигнал обращенный к гражданам страны. Внутренний основной посыл сегодняшнего выступления президента абсолютно жизнеутверждающий. Помимо блока, посвященного спецоперации, прозвучало много важных вещей, связанных с экономикой страны и внутренним положением. В первую очередь экономике РФ удалось выстоять под ударом санкций, несмотря на то, что те, кто санкции вводил, хотели видеть экономику России в руинах, ничего подобного не произошло. Напротив, ответом на санкции будет больше открытости и свободы бизнесу внутри страны. Российский бизнес может от этого выиграть», — пояснила Анна Федорова. По словам политолога, говоря о спецоперации, глава государства напомнил, что все идет по плану и задачи будут выполнены. «Несмотря на то, что Украину накачивали оружием, помогали наемниками западные страны, все равно спецоперация идет по первоначальному плану. Президент снова подчеркнул, что нет никаких оснований тревожиться. Обычным людям надо просто набраться терпения и ждать, пока запланированные вещи будут сделаны. Что касается внешнего сигнала странам Запада, там больше про то, что мы будем действовать жестко, если это потребуется», — подытожила Федорова. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский также указал на важность внутренней повестки в выступлении президента, а также сигналы, посланные Западу. «Дана оценка экономической ситуации внутри страны, указано на социальные приоритеты в работе власти, на качественную работу органов власти. Ну и конечно ключевой вопрос, что сейчас происходит на Западе, на Украине. Президентом были посланы однозначные сигналы Западу, который предпринимает усилия по дальнейшей эскалации ситуации на Украине через поставку тяжелых вооружений и увеличение присутствия иностранных наемников», — пояснил Потуремский. Президент России Владимир Путин 27 апреля выступил на заседании Совета законодателей. В ходе выступления российский лидер предупредил о последствиях в случае вмешательства извне в спецоперацию на Украине, а также заверил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Также президент подчеркнул, что Россия успешно отразила удар по экономике и банковской системе и уточнил, что в ближайшее время будет принято решение по внеплановой индексации пенсий и пособий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей подал два сигнала: внутренний, успокаивающий — гражданам страны, и внешний, жесткий — Западу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила политолог Анна Федорова. «Владимир Путин подал два сигнала: сигнал, обращенный во вне и сигнал обращенный к гражданам страны. Внутренний основной посыл сегодняшнего выступления президента абсолютно жизнеутверждающий. Помимо блока, посвященного спецоперации, прозвучало много важных вещей, связанных с экономикой страны и внутренним положением. В первую очередь экономике РФ удалось выстоять под ударом санкций, несмотря на то, что те, кто санкции вводил, хотели видеть экономику России в руинах, ничего подобного не произошло. Напротив, ответом на санкции будет больше открытости и свободы бизнесу внутри страны. Российский бизнес может от этого выиграть», — пояснила Анна Федорова. По словам политолога, говоря о спецоперации, глава государства напомнил, что все идет по плану и задачи будут выполнены. «Несмотря на то, что Украину накачивали оружием, помогали наемниками западные страны, все равно спецоперация идет по первоначальному плану. Президент снова подчеркнул, что нет никаких оснований тревожиться. Обычным людям надо просто набраться терпения и ждать, пока запланированные вещи будут сделаны. Что касается внешнего сигнала странам Запада, там больше про то, что мы будем действовать жестко, если это потребуется», — подытожила Федорова. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский также указал на важность внутренней повестки в выступлении президента, а также сигналы, посланные Западу. «Дана оценка экономической ситуации внутри страны, указано на социальные приоритеты в работе власти, на качественную работу органов власти. Ну и конечно ключевой вопрос, что сейчас происходит на Западе, на Украине. Президентом были посланы однозначные сигналы Западу, который предпринимает усилия по дальнейшей эскалации ситуации на Украине через поставку тяжелых вооружений и увеличение присутствия иностранных наемников», — пояснил Потуремский. Президент России Владимир Путин 27 апреля выступил на заседании Совета законодателей. В ходе выступления российский лидер предупредил о последствиях в случае вмешательства извне в спецоперацию на Украине, а также заверил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Также президент подчеркнул, что Россия успешно отразила удар по экономике и банковской системе и уточнил, что в ближайшее время будет принято решение по внеплановой индексации пенсий и пособий.