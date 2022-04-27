Александру Павлюченко не дали высказать свое мнение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На публичных слушаниях в Челябинске 28 апреля, где обсуждается проект УралГУФК по строительству нового спорткомплекса в лесу на Северо-западе, общественники устроили драку. Об этом URA.RU сообщили участники слушаний.

«Один из представителей оппозиции напал на депутата Тракторозаводского райсовета Александра Павлюченко и повалил его на пол. Пришлось вызвать полицию», — сообщил URA.RU участник, рассказав, что имя нападавшего устанавливается.

Павлюченко хотел выступить как житель и многодетный отец. В ответ оппозиция начала вырывать у него микрофон и пыталась таким образом сорвать его выступление.

Проект спортивно-образовательного кластера в Челябинске презентовали 6 апреля. Согласно проекту в кластере будет два объекта. Это профессиональный каток со всем необходимым для тренировок спортсменов высокого класса и крытый стадион для любителей спорта и физкультурников. В том числе построен будет плавательный бассейн с 50-метровыми дорожками.