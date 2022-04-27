27 апреля 2022

В Челябинске общественники подрались на публичных слушаниях. Видео

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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, павлюченко александр
Александру Павлюченко не дали высказать свое мнение Фото:

На публичных слушаниях в Челябинске 28 апреля, где обсуждается проект УралГУФК по строительству нового спорткомплекса в лесу на Северо-западе, общественники устроили драку. Об этом URA.RU сообщили участники слушаний.

«Один из представителей оппозиции напал на депутата Тракторозаводского райсовета Александра Павлюченко и повалил его на пол. Пришлось вызвать полицию», — сообщил URA.RU участник, рассказав, что имя нападавшего устанавливается.

Павлюченко хотел выступить как житель и многодетный отец. В ответ оппозиция начала вырывать у него микрофон и пыталась таким образом сорвать его выступление.

Проект спортивно-образовательного кластера в Челябинске презентовали 6 апреля. Согласно проекту в кластере будет два объекта. Это профессиональный каток со всем необходимым для тренировок спортсменов высокого класса и крытый стадион для любителей спорта и физкультурников. В том числе построен будет плавательный бассейн с 50-метровыми дорожками.

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На публичных слушаниях в Челябинске 28 апреля, где обсуждается проект УралГУФК по строительству нового спорткомплекса в лесу на Северо-западе, общественники устроили драку. Об этом URA.RU сообщили участники слушаний. «Один из представителей оппозиции напал на депутата Тракторозаводского райсовета Александра Павлюченко и повалил его на пол. Пришлось вызвать полицию», — сообщил URA.RU участник, рассказав, что имя нападавшего устанавливается. Павлюченко хотел выступить как житель и многодетный отец. В ответ оппозиция начала вырывать у него микрофон и пыталась таким образом сорвать его выступление. Проект спортивно-образовательного кластера в Челябинске презентовали 6 апреля. Согласно проекту в кластере будет два объекта. Это профессиональный каток со всем необходимым для тренировок спортсменов высокого класса и крытый стадион для любителей спорта и физкультурников. В том числе построен будет плавательный бассейн с 50-метровыми дорожками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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