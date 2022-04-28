В СК назвали версию смерти троих мужчин в машине на Вторчермете

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Последователи Николая Романова (отца Сергия) у здания Басманного районного суда. Москва, ск рф, машина следственного комитета, следственный комитет россии
В городской полиции также сообщили, что все трое умерших мужчин были ранее судимы Фото:

Смерть троих екатеринбуржцев на Вторчермете не связана с криминалом, одна из версий — передозировка наркотическими веществами. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Следствие ведется, никакого криминала в обстоятельствах смерти [троих мужчин, обнаруженных на ул. Патриса Лумумбы] нет», — рассказал Шульга. Он добавил, что одна из версий — передозировка наркотическими веществами, в связи с этим будут проведены необходимые анализы.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу также сообщили, что все трое умерших мужчин были ранее судимы. По словам жены владельца автомобиля, в котором были найдены тела, он уехал на машине в выходные и с тех пор не появлялся дома, рассказали в полиции.

Ранее URA.RU сообщило, что трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Двум из них 35 лет, третьему — 37 лет, сообщил источник в правоохранительных службах города.

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Смерть троих екатеринбуржцев на Вторчермете не связана с криминалом, одна из версий — передозировка наркотическими веществами. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Следствие ведется, никакого криминала в обстоятельствах смерти [троих мужчин, обнаруженных на ул. Патриса Лумумбы] нет», — рассказал Шульга. Он добавил, что одна из версий — передозировка наркотическими веществами, в связи с этим будут проведены необходимые анализы. В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу также сообщили, что все трое умерших мужчин были ранее судимы. По словам жены владельца автомобиля, в котором были найдены тела, он уехал на машине в выходные и с тех пор не появлялся дома, рассказали в полиции. Ранее URA.RU сообщило, что трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Двум из них 35 лет, третьему — 37 лет, сообщил источник в правоохранительных службах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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