В СК назвали версию смерти троих мужчин в машине на Вторчермете

В городской полиции также сообщили, что все трое умерших мужчин были ранее судимы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смерть троих екатеринбуржцев на Вторчермете не связана с криминалом, одна из версий — передозировка наркотическими веществами. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Следствие ведется, никакого криминала в обстоятельствах смерти [троих мужчин, обнаруженных на ул. Патриса Лумумбы] нет», — рассказал Шульга. Он добавил, что одна из версий — передозировка наркотическими веществами, в связи с этим будут проведены необходимые анализы.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу также сообщили, что все трое умерших мужчин были ранее судимы. По словам жены владельца автомобиля, в котором были найдены тела, он уехал на машине в выходные и с тех пор не появлялся дома, рассказали в полиции.

Ранее URA.RU сообщило, что трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Двум из них 35 лет, третьему — 37 лет, сообщил источник в правоохранительных службах города.