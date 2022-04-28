Избитая в лифте челябинка отказалась наказывать обидчика

Писать заявление в полицию пострадавшая не стала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска, избиение которой попало на камеры наблюдения в лифте, отказалась от привлечения своего обидчика к ответственности. Других оснований искать дебошира в полиции не увидели. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УМВД города.

«Проверка по факту избиения женщины в лифте проводилась по сообщениям в СМИ. Пострадавшая была установлена, но она сообщила, что не обращалась с заявлением в полицию, не посещала медицинское учреждение, данные обидчика назвать отказалась и сообщила, что уехала в другой город. Если потерпевшая изменит решение, полицией будут приняты необходимые меры в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, привлечь человека к уголовной ответственности за нанесение побоев можно только по заявлению потерпевшего или его родственника. Но в то же время для привлечения к административной ответственности за такие деяния заявление не обязательно, для принятия решения о возбуждении административного производства хватит сообщений в СМИ или информации из лечебного учреждения с достаточными основаниями о совершении правонарушения.

Ранее в лифте многоквартирного жилого дома на улице Университетская набережная мужчина избил женщину ногами и руками. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, информация попала в СМИ.