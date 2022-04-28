28 апреля 2022

Избитая в лифте челябинка отказалась наказывать обидчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, уаз, подъезд, полиция, патрульный автомобиль
Писать заявление в полицию пострадавшая не стала Фото:

Жительница Челябинска, избиение которой попало на камеры наблюдения в лифте, отказалась от привлечения своего обидчика к ответственности. Других оснований искать дебошира в полиции не увидели. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УМВД города.

«Проверка по факту избиения женщины в лифте проводилась по сообщениям в СМИ. Пострадавшая была установлена, но она сообщила, что не обращалась с заявлением в полицию, не посещала медицинское учреждение, данные обидчика назвать отказалась и сообщила, что уехала в другой город. Если потерпевшая изменит решение, полицией будут приняты необходимые меры в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, привлечь человека к уголовной ответственности за нанесение побоев можно только по заявлению потерпевшего или его родственника. Но в то же время для привлечения к административной ответственности за такие деяния заявление не обязательно, для принятия решения о возбуждении административного производства хватит сообщений в СМИ или информации из лечебного учреждения с достаточными основаниями о совершении правонарушения.

Ранее в лифте многоквартирного жилого дома на улице Университетская набережная мужчина избил женщину ногами и руками. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, информация попала в СМИ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Жительница Челябинска, избиение которой попало на камеры наблюдения в лифте, отказалась от привлечения своего обидчика к ответственности. Других оснований искать дебошира в полиции не увидели. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УМВД города. «Проверка по факту избиения женщины в лифте проводилась по сообщениям в СМИ. Пострадавшая была установлена, но она сообщила, что не обращалась с заявлением в полицию, не посещала медицинское учреждение, данные обидчика назвать отказалась и сообщила, что уехала в другой город. Если потерпевшая изменит решение, полицией будут приняты необходимые меры в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, привлечь человека к уголовной ответственности за нанесение побоев можно только по заявлению потерпевшего или его родственника. Но в то же время для привлечения к административной ответственности за такие деяния заявление не обязательно, для принятия решения о возбуждении административного производства хватит сообщений в СМИ или информации из лечебного учреждения с достаточными основаниями о совершении правонарушения. Ранее в лифте многоквартирного жилого дома на улице Университетская набережная мужчина избил женщину ногами и руками. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, информация попала в СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...