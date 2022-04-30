В течение ночи ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов и горючего Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских склада боеприпасов и горючего с помощью высокоточных ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«В результате авиаударов поражены 9 районов сосредоточения живой силы и техники, уничтожены до 120 националистов. Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников, над Горловкой и Снежковкой сбиты 2 украинских снаряда „Смерч“», — сообщили в ведомстве.

РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.