Следователи прекращают работу на месте крушения Ан-24 в Приамурье

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СК завершает работу на месте крушения Ан-24
СК завершает работу на месте крушения Ан-24 Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Следственный комитет завершает основную фазу работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас эксперты заканчивают осмотр места происшествия, одновременно сотрудники МЧС приступили к транспортировке крупных обломков самолета.

«Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна», — написали в telegram-канале регионального СК. Параллельно с этим продолжаются следственные действия: допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводится изучение изъятых на месте происшествия предметов и документов.

Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке информации, полученной с бортовых самописцев — так называемых «черных ящиков» самолета Ан-24. На протяжении всего полета до момента столкновения с землей отказов в работе систем не обнаружено. В ведомстве отметили, что самописцы получили значительные повреждения в результате пожара, однако записанные в них сведения были сохранены и будут использованы при расследовании обстоятельств происшествия.

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Следственный комитет завершает основную фазу работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас эксперты заканчивают осмотр места происшествия, одновременно сотрудники МЧС приступили к транспортировке крупных обломков самолета. «Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна», — написали в telegram-канале регионального СК. Параллельно с этим продолжаются следственные действия: допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводится изучение изъятых на месте происшествия предметов и документов. Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке информации, полученной с бортовых самописцев — так называемых «черных ящиков» самолета Ан-24. На протяжении всего полета до момента столкновения с землей отказов в работе систем не обнаружено. В ведомстве отметили, что самописцы получили значительные повреждения в результате пожара, однако записанные в них сведения были сохранены и будут использованы при расследовании обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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