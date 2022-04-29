Текслер поздравил «Металлург» с серебром КХЛ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги хоккейного сезона. Он поздравил магнитогорский «Металлург» с серебряными медалями КХЛ сезона 2021-2022.
«Болельщики гнали команду вперед! Стадион неистово поддерживал игроков! К сожалению, не получилось», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Он добавил, что все равно гордится командой, которая «билась, играла красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона». «Поздравляю команду „Металлург“ с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области!», — написал Текслер.
Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги хоккейного сезона. Он поздравил магнитогорский «Металлург» с серебряными медалями КХЛ сезона 2021-2022. «Болельщики гнали команду вперед! Стадион неистово поддерживал игроков! К сожалению, не получилось», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он добавил, что все равно гордится командой, которая «билась, играла красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона». «Поздравляю команду „Металлург“ с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области!», — написал Текслер. Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА».