Текслер поздравил «Металлург» с серебром КХЛ

Такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, считает губернатор Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги хоккейного сезона. Он поздравил магнитогорский «Металлург» с серебряными медалями КХЛ сезона 2021-2022.

«Болельщики гнали команду вперед! Стадион неистово поддерживал игроков! К сожалению, не получилось», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Он добавил, что все равно гордится командой, которая «билась, играла красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона». «Поздравляю команду „Металлург“ с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области!», — написал Текслер.

Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА».