29 апреля 2022

Текслер поздравил «Металлург» с серебром КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир Ромазана. «Металлург» – «Автомобилист». Магнитогорск, хк автомобилист, турнир ромазана, хк металлург мг
Такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, считает губернатор Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги хоккейного сезона. Он поздравил магнитогорский «Металлург» с серебряными медалями КХЛ сезона 2021-2022.

«Болельщики гнали команду вперед! Стадион неистово поддерживал игроков! К сожалению, не получилось», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Он добавил, что все равно гордится командой, которая «билась, играла красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона». «Поздравляю команду „Металлург“ с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области!», — написал Текслер.

Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА».

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги хоккейного сезона. Он поздравил магнитогорский «Металлург» с серебряными медалями КХЛ сезона 2021-2022. «Болельщики гнали команду вперед! Стадион неистово поддерживал игроков! К сожалению, не получилось», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он добавил, что все равно гордится командой, которая «билась, играла красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона». «Поздравляю команду „Металлург“ с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области!», — написал Текслер. Магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона 2021-2022. В финальной серии Кубка Гагарина «сталевары» уступили московским армейцам. Последний матч закончился со счетом 4-1 в пользу «ЦСКА».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...