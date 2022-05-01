01 мая 2022

Свердловчанка рассказала, как ее бабушка умирала в больнице. «Вещи воняли гноем и кровью»

© Служба новостей «URA.RU»
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Внучка уверена, что причина смерти бабушки — халатное отношение врачей Фото:

Свердловчанка обвинила врачей в халатности. Горожанка уверена, что за ее бабушкой, которую привезли в ковидное отделение больницы, не было должного ухода. Речь идет о Свердловской областной клинической психиатрической больнице, где десятый корпус отдали под ковид. Информация об этом повилась в группе «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС».

«Хочу обнародовать то, что произошло в больнице на Сибирском тракте, 8-й километр, корпус 10. Мою бабушку привезли 19 февраля 2022 года в 8-е отделение. Симптомов, кроме положительного теста на коронавирус, не было. Она самостоятельно ходила и говорила. Так как бабушка телефоном пользоваться не умела, мы каждый день звонили на пост и узнавали, как она себя чувствует и что нужно привезти. Информацию нам давали неохотно и совершенно разную: то тест отрицательный, то снова положительный, то опять отрицательный, то выписывают, то не выписывают. И так изо дня в день», — вспоминает пользователь под ником Юлия Большакова.

Родственников к женщине, по словам пользователя, не пускали. «Через три недели этих „качелей“ нам сообщили телефон 13-го отделения больницы, а это — реанимация. Бабушку перевели туда, теперь звонить им. Ее то подключали к ИВЛ, то снова отключали. О том, что она в памперсах, мы поняли только через несколько недель, когда врач сказал „памперсы есть, передавать ничего не надо“, но через пару дней все же попросили отправлять раз в неделю по 30 штук памперсов и по 30 штук пеленок», — делится девушка.

Юлия говорит, что в посещении родственникам отказывали, как бы они не упрашивали врачей. А потом, когда семья приехала за вещами бабушки, выяснилось, что она сдала свои протезы как ценность и толком ничего не ела все это время. «Бабушка умерла 19 апреля в 15.30. О ее кончине нам сообщили из морга в 21.00! Даже не из этой больницы! С ней не передали никаких документов. При звонке врачу в реанимацию с вопросом „Почему не сообщили и где паспорт?“ услышали „Извините, что так вышло, паспорт должен быть у нас, мы же делали копию“», — возмущена горожанка.

Юлия говорит, что когда она открыла бабушкину сумку, которую ей отдали медики, чуть не задохнулась — внутри были вещи, которые воняли гноем и кровью. «Медперсонал не знал, где бабушкины документы. Также медсестры раза три бегали за ее верхней одеждой и заодно искали документы. Мы час стояли и ждали, пока вынесут пальто бабушки. К нам выходили несколько раз и убеждали, что у них его нет. Ага, в феврале человек в больницу приехал без верхней одежды. На третий раз его вынесли. А паспорт нашелся в скрытом кармане сумки», — пишет девушка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГАУЗ СО «СОКПБ», но на звонок корреспондента никто не ответил. В медучреждение направлен запрос. В региональном минздраве отметили, что каждый гражданин, у которого есть сомнения в качестве оказания медицинской помощи, может обратиться в администрацию медицинской организации или в вышестоящую организацию — Минздрав. Агентство пыталось связаться с Юлией Большаковой, но горожанка пока не ответила на сообщение. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Владимира Валентина Лупнадина скончалась в результате ковидной пневмонии и неправильного лечения.

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Свердловчанка обвинила врачей в халатности. Горожанка уверена, что за ее бабушкой, которую привезли в ковидное отделение больницы, не было должного ухода. Речь идет о Свердловской областной клинической психиатрической больнице, где десятый корпус отдали под ковид. Информация об этом повилась в группе «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС». «Хочу обнародовать то, что произошло в больнице на Сибирском тракте, 8-й километр, корпус 10. Мою бабушку привезли 19 февраля 2022 года в 8-е отделение. Симптомов, кроме положительного теста на коронавирус, не было. Она самостоятельно ходила и говорила. Так как бабушка телефоном пользоваться не умела, мы каждый день звонили на пост и узнавали, как она себя чувствует и что нужно привезти. Информацию нам давали неохотно и совершенно разную: то тест отрицательный, то снова положительный, то опять отрицательный, то выписывают, то не выписывают. И так изо дня в день», — вспоминает пользователь под ником Юлия Большакова. Родственников к женщине, по словам пользователя, не пускали. «Через три недели этих „качелей“ нам сообщили телефон 13-го отделения больницы, а это — реанимация. Бабушку перевели туда, теперь звонить им. Ее то подключали к ИВЛ, то снова отключали. О том, что она в памперсах, мы поняли только через несколько недель, когда врач сказал „памперсы есть, передавать ничего не надо“, но через пару дней все же попросили отправлять раз в неделю по 30 штук памперсов и по 30 штук пеленок», — делится девушка. Юлия говорит, что в посещении родственникам отказывали, как бы они не упрашивали врачей. А потом, когда семья приехала за вещами бабушки, выяснилось, что она сдала свои протезы как ценность и толком ничего не ела все это время. «Бабушка умерла 19 апреля в 15.30. О ее кончине нам сообщили из морга в 21.00! Даже не из этой больницы! С ней не передали никаких документов. При звонке врачу в реанимацию с вопросом „Почему не сообщили и где паспорт?“ услышали „Извините, что так вышло, паспорт должен быть у нас, мы же делали копию“», — возмущена горожанка. Юлия говорит, что когда она открыла бабушкину сумку, которую ей отдали медики, чуть не задохнулась — внутри были вещи, которые воняли гноем и кровью. «Медперсонал не знал, где бабушкины документы. Также медсестры раза три бегали за ее верхней одеждой и заодно искали документы. Мы час стояли и ждали, пока вынесут пальто бабушки. К нам выходили несколько раз и убеждали, что у них его нет. Ага, в феврале человек в больницу приехал без верхней одежды. На третий раз его вынесли. А паспорт нашелся в скрытом кармане сумки», — пишет девушка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГАУЗ СО «СОКПБ», но на звонок корреспондента никто не ответил. В медучреждение направлен запрос. В региональном минздраве отметили, что каждый гражданин, у которого есть сомнения в качестве оказания медицинской помощи, может обратиться в администрацию медицинской организации или в вышестоящую организацию — Минздрав. Агентство пыталось связаться с Юлией Большаковой, но горожанка пока не ответила на сообщение. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Владимира Валентина Лупнадина скончалась в результате ковидной пневмонии и неправильного лечения.
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