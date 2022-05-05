Подросток из Тагила притворился похищенным, чтобы сбежать от отца

Полицейские провели беседу с «похищенным» подростком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подросток из Нижнего Тагила, разбив машину отца, испугался наказания, оставил родителям записку о своем похищении и сбежал в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В полиции подросток признался, что решил уйти из дома после того, как разбил машину отца. Бросив машину на месте ДТП, подросток вернулся домой, придумал инсценировать свое похищение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Там подчеркнули, что подросток испугался наказания отца, после чего оставил родителям записку с сообщением о похищении и угрозами. Сделав это, подросток уехал к знакомому в Екатеринбург, где прятался до приезда полиции.

Правда раскрылась благодаря городской системе видеонаблюдения. Камеры запечатлели момент ДТП. Сотрудники полиции поговорили с ребенком и его родителями. Подростка поставили на учет.