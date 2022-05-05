05 мая 2022

Челябинский губернатор изменил структуру своего аппарата

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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, улыбка, портрет, куцевляк иван
Иван Куцевляк сдал пост начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер изменил структуру своего аппарата, назначив начальником экспертно-аналитического управления Артема Артемова. Раньше этот пост совмещал с должностью замглавы аппарата губернатора Иван Куцевляк. Соответствующее постановление опубликовано 6 мая на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Куцевляка Ивана Петровича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Назначить Артемова Артема Викторовича начальником экспертно-аналитического управления Челябинской области», — говорится в тексте документа.

Бывший сослуживец главы региона по Минэнерго РФ Иван Куцевляк перешел возглавил экспертно-аналитическое управление региона в декабре 2019 года. Перед этим он покинул пост министра экономического развития области, где, по сути, исполнял функции антикризисного управляющего.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер изменил структуру своего аппарата, назначив начальником экспертно-аналитического управления Артема Артемова. Раньше этот пост совмещал с должностью замглавы аппарата губернатора Иван Куцевляк. Соответствующее постановление опубликовано 6 мая на интернет-портале правовой информации. «Назначить Куцевляка Ивана Петровича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Назначить Артемова Артема Викторовича начальником экспертно-аналитического управления Челябинской области», — говорится в тексте документа. Бывший сослуживец главы региона по Минэнерго РФ Иван Куцевляк перешел возглавил экспертно-аналитическое управление региона в декабре 2019 года. Перед этим он покинул пост министра экономического развития области, где, по сути, исполнял функции антикризисного управляющего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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