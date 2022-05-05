Челябинский губернатор изменил структуру своего аппарата

Иван Куцевляк сдал пост начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер изменил структуру своего аппарата, назначив начальником экспертно-аналитического управления Артема Артемова. Раньше этот пост совмещал с должностью замглавы аппарата губернатора Иван Куцевляк. Соответствующее постановление опубликовано 6 мая на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Куцевляка Ивана Петровича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Назначить Артемова Артема Викторовича начальником экспертно-аналитического управления Челябинской области», — говорится в тексте документа.

Бывший сослуживец главы региона по Минэнерго РФ Иван Куцевляк перешел возглавил экспертно-аналитическое управление региона в декабре 2019 года. Перед этим он покинул пост министра экономического развития области, где, по сути, исполнял функции антикризисного управляющего.