В Екатеринбурге из-за протестов изменят школьную программу

06 мая 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Департамент образования Екатеринбурга пошел навстречу протестующим родителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители протестующие из-за новой школьной программы, добились встречи с главой департамента образования Екатеринбурга Константином Шевченко. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Настойчивость родителей принесла свои плоды. После долгого молчания чиновников мы все-таки добились проведения круглого стола. Там мы обсудим проблемы, связанные с введением новых ФГОСов (Федеральные государственные образовательные стандарты — прим.ред.). Круглый стол с Шевченко назначен на 19 мая», — рассказал собеседник агентства. По словам информатора, сейчас родители формируют список вопросов, которые зададут на круглом столе. «На заседании мы будем обсуждать конституционные нарушения в сфере образования. Вопросы разобьем по группам и зададим Константину Шевченко и всем присутствующим чиновникам», — резюмировал он. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу департамента образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что отечественная академия образования (РАО) обнаружила более 500 нарушений в предложенных стандартах школьного образования. Академики назвали лишь 13 из них, но по их мнению этого достаточно, чтобы изменить подход к обучению российских школьников. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Родители протестующие из-за новой школьной программы, добились встречи с главой департамента образования Екатеринбурга Константином Шевченко. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Настойчивость родителей принесла свои плоды. После долгого молчания чиновников мы все-таки добились проведения круглого стола. Там мы обсудим проблемы, связанные с введением новых ФГОСов (Федеральные государственные образовательные стандарты — прим.ред.). Круглый стол с Шевченко назначен на 19 мая», — рассказал собеседник агентства. По словам информатора, сейчас родители формируют список вопросов, которые зададут на круглом столе. «На заседании мы будем обсуждать конституционные нарушения в сфере образования. Вопросы разобьем по группам и зададим Константину Шевченко и всем присутствующим чиновникам», — резюмировал он. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу департамента образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что отечественная академия образования (РАО) обнаружила более 500 нарушений в предложенных стандартах школьного образования. Академики назвали лишь 13 из них, но по их мнению этого достаточно, чтобы изменить подход к обучению российских школьников.